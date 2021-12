F1 | GP Arabia Saudita 2021 Hamilton parte avvantaggiato nel budello di Jeddah | ma la partita con Verstappen è incertissima

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella giornata odierna il tracciato cittadino disarà il luogo dove si disputerà il primo Gran Premio didi Formula Uno della storia. La prova sarà però soprattutto la penultima battaglia per la conquista dell’Iride. A giocarsi il Mondiale piloti abbiamo Maxe Lewis, separati da 8 punti in favore dell’olandese. La sfida per il titolo costruttori riguarda invece Mercedes e Red Bull, con la prima avanti di 5 lunghezze. Insomma equilibrio totale e incertezza massima, come non capitava da tempo immemore. Ieri, in qualifica, il britannico ha ottenuto la pole position anche perché l’olandese è andato a sbattere durante il suo ultimo tentativo, quando stava realizzando il miglior tempo assoluto. Si tratta di un errore che rischia di essere ...