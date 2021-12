Domenica In, Mara Venier sbotta contro Guillermo Mariotto: “Mi stai facendo girare le pa***. Se vuoi ridere esci da questo studio” (Di domenica 5 dicembre 2021) Momenti di tensione in studio a Domenica In su Rai 1 tra Mara Venier e Guillermo Mariotto. Mentre Rossella Erra, tra gli ospiti della trasmissione, opinionista ormai conosciuta a chi segue Ballando con le Stelle racconta di sua madre morta, ricordando anche un videomessaggio che la stessa conduttrice aveva mandato alla madre mentre era malata grazie a Davide Maggio, il giudice sogghigna, facendo infuriare la presentatrice. In particolare è al termine del racconto dell’opinionista che scoppia il putiferio. “Eeh, è profonda”, ironizza Mariotto parlando con Alba Parietti, anche lei ospite in studio. Una frase che non passa inosservata, facendo appunto infuriare la padrona di casa. “No scusami Mariotto – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Momenti di tensione inIn su Rai 1 tra. Mentre Rossella Erra, tra gli ospiti della trasmissione, opinionista ormai conosciuta a chi segue Ballando con le Stelle racconta di sua madre morta, ricordando anche un videomessaggio che la stessa conduttrice aveva mandato alla madre mentre era malata grazie a Davide Maggio, il giudice sogghigna,infuriare la presentatrice. In particolare è al termine del racconto dell’opinionista che scoppia il putiferio. “Eeh, è profonda”, ironizzaparlando con Alba Parietti, anche lei ospite in. Una frase che non passa inosservata,appunto infuriare la padrona di casa. “No scusami– ...

