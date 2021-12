Disperso mentre cercava funghi, Fedele ritrovato morto nel bosco: aveva 51 anni (Di domenica 5 dicembre 2021) Doveva essere una passeggiata nel bosco alla ricerca di funghi, ma si è trasformata in una tragedia. È stato ritrovato morto Fedele Margheriti , l'uomo Disperso da venerdì scorso in provincia di ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Doveva essere una passeggiata nelalla ricerca di, ma si è trasformata in una tragedia. È statoMargheriti , l'uomoda venerdì scorso in provincia di ...

Advertising

BabboleoNews : Sospese temporaneamente le #ricerche in mare del giovane #rocciatore disperso da oggi dopo essere precipitato in ma… - MartinaNotizie : Disperso alle Pianelle mentre cerca funghi. Attivato il Soccorso Alpino - girasole_74 : RT @ricciaistheway: - 1 ora Aggiornamenti : - Akin è disperso, ma non temete ho già contattato la redazione di chi l'ha visto - mi sono… - ricciaistheway : - 1 ora Aggiornamenti : - Akin è disperso, ma non temete ho già contattato la redazione di chi l'ha visto - mi s… - anto_galli4 : RT @SoqquadroM: @barbarab1974 Non si è sgonfiato nulla. Hanno disperso e mandato via i manifestanti mentre ancora si ritrovavano (già da sa… -