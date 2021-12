Dietro la morte di Davide Giri, l'ombra di una prova per la gang: il killer doveva dimostrare il suo valore (Di domenica 5 dicembre 2021) “Perché?”. E’ questa la domanda che tutti si pongono in merito all’omicidio del dottorando italiano, colpito a morte da Vincent Pikney, un pluripregiudicato di 25 anni che nella stessa notte a ferito a coltellate anche un turista italiano. L’assassino è stato arrestato, ma ad oggi ancora non sono chiari i motivi del gesto. Ad avanzare un’ipotesi è La Stampa che in un articolo scrive: Non sembra si tratti di rapina, poteva essere sotto l’effetto di droghe, o soffre di disturbi mentali, potrebbe essere stato motivato dall’odio razziale, o tutti e tre. O c’è una quarta ipotesi, forse la sua era una prova, una dimostrazione alla gang che gli anni di carcere non lo avevano cambiato, che la libertà vigilata non era frutto di qualche soffiata e che lui era pronto ad abbeverarsi alla sorgente della violenza. Una sorta di rito di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) “Perché?”. E’ questa la domanda che tutti si pongono in merito all’omicidio del dottorando italiano, colpito ada Vincent Pikney, un pluripregiudicato di 25 anni che nella stessa notte a ferito a coltellate anche un turista italiano. L’assassino è stato arrestato, ma ad oggi ancora non sono chiari i motivi del gesto. Ad avanzare un’ipotesi è La Stampa che in un articolo scrive: Non sembra si tratti di rapina, poteva essere sotto l’effetto di droghe, o soffre di disturbi mentali, potrebbe essere stato motivato dall’odio razziale, o tutti e tre. O c’è una quarta ipotesi, forse la sua era una, una dimostrazione allache gli anni di carcere non lo avevano cambiato, che la libertà vigilata non era frutto di qualche soffiata e che lui era pronto ad abbeverarsi alla sorgente della violenza. Una sorta di rito di ...

