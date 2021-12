Covid, il Regno Unito impone il tampone, l’Austria è in lockdown fino all’11 dicembre: dove andare e come viaggiare in Europa e nel mondo per le vacanze natalizie (Di domenica 5 dicembre 2021) Per contrastare la circolazione della variante Omicron tornano le restrizioni alla circolazione. Negli Stati Uniti si entra solo con un test entro 24 ore dalla partenza. Pioggia di disdette e prenotazioni solo “last minute” Leggi su lastampa (Di domenica 5 dicembre 2021) Per contrastare la circolazione della variante Omicron tornano le restrizioni alla circolazione. Negli Stati Uniti si entra solo con un test entro 24 ore dalla partenza. Pioggia di disdette e prenotazioni solo “last minute”

Advertising

RobertoBurioni : Stiamo raccogliendo i frutti avvelenati che seguono a troppi anni di compiacenza e tolleranza (quando non addirittu… - il_piccolo : Covid, il Regno Unito impone il tampone, l’Austria è in lockdown fino all’11 dicembre: dove andare e come viaggiare… - messveneto : Covid, il Regno Unito impone il tampone, l’Austria è in lockdown fino all’11 dicembre: dove andare e come viaggiare… - londranewsblog : Ultime notizie, tampone obbligatorio ora prima di partire per il Regno Unito - JPCK72 : RT @Jack53152579: UK TUTTI I PRODUTTORI DI INIEZIONE - REGNO UNITO La tabella sopra mostra le ultime reazioni avverse e decessi nel Regno… -