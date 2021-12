Advertising

ansa_liguria : A Recco la cassetta dei mugugni - anitalievore : RT @MediasetTgcom24: A Recco c'è la cassetta dei mugugni: ecco dove i cittadini possono 'imbucare' segnalazioni e lamentele verso il Comune… - MediasetTgcom24 : A Recco c'è la cassetta dei mugugni: ecco dove i cittadini possono 'imbucare' segnalazioni e lamentele verso il Com… - InfoRecco : Carissimi Bambini Recchelini la mia cassetta postale presso la pro loco e pronta per ricevere le vostre letterine… -

Ultime Notizie dalla rete : Recco cassetta

Agenzia ANSA

in liguria 05 dicembre 2021 15:21 Ac'è ladei mugugni: ecco dove i cittadini possono 'imbucare' segnalazioni e lamentele verso il Comune - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per .... Come da antica tradizione, presso la Pro Loco, nella sala Polivalente, è stata sistemata ladei mugugni, una buca delle lettere, dove i cittadini potranno indirizzare al sindaco e all'...Si potranno imbucare nella sala polivalente della Pro Loco, dov'è stato sistemato anche un presepe e la cassetta per le letterine a Babbo Natale ...Una cassetta delle lettere dove i cittadini possono lasciare mugugni, richieste, segnalazioni, suggerimenti per il sindaco e per l'amministrazione. Avviene a Recco (Genova). La cassetta, che è un'anti ...