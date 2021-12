Variante Omicron, riscontrato primo caso in Alto Adige (Di sabato 4 dicembre 2021) Per la prima volta una persona in Alto Adige è risultata positiva alla più recente Variante del coronavirus, la “Omicron”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre. Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all’arrivo a Monaco, entrambe le volte con risultato negativo. In seguito le autorità competenti hanno informato l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di un caso positivo al SARS-CoV-2 riscontrato sullo stesso volo. La donna, informa l’Azienda sanitaria, è stata immediatamente sottoposta a un ulteriore tampone Pcr che ha dato esito positivo; ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Per la prima volta una persona inè risultata positiva alla più recentedel coronavirus, la “”. Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata indal Sudafrica a fine novembre. Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all’arrivo a Monaco, entrambe le volte con risultato negativo. In seguito le autorità competenti hanno informato l’Azienda Sanitaria dell’di unpositivo al SARS-CoV-2sullo stesso volo. La donna, informa l’Azienda sanitaria, è stata immediatamente sottoposta a un ulteriore tampone Pcr che ha dato esito positivo; ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il ...

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - GuidoDeMartini : ??DELIRIO??Variante Indiana-Brasiliana-Sudafricana Delta-Omicron; dose 1/2/3/4; zona????????; lockdodwn per vaccinati/no… - fattoquotidiano : Variante Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne rientrato dal Sudafrica, ha sintomi lievi. Positivi al Covid an… - news_bz : ?? Primo caso di variante #Omicron in #AltoAdige. Si tratta di una donna ???? rientrata dal #Sudafrica ???? a fine novem… - ACeschia : RT @Agenzia_Ansa: La variante Omicron vede il primo caso di positività in Alto Adige. Si tratta di una paziente che si trova in isolamento… -