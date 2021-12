SBK | Spies | Per evitare errori | Gerloff ha corso con cautela - News

Advertising

Motorsport.com, Edizione: Italia

Texano lui, texano il collega: Benconosce molto bene Garrett Gerloff , tanto da averlo caldeggiato quale pilota titolare in, campionato vinto dal più adulto nel 2009 e oggi affrontato dal numero 31, portacolori del team ...Degno erede di, Toprak è un vero fuoriclasse, anche se cade in gara due incolpevole per il ... Baz lo sorpassa in classifica generale, conclamando la sua crisi profonda nel Mondiale. Loris ...Ben conosce bene Garrett: "Le critiche ricevute lo hanno frustrato, ma poi è riuscito a reagire. Quest'anno avrebbe potuto vincere due gare, lo vedo futuro campione del mondo" ...L'ex campione Superbike Ben Spies analizza la stagione del connazionale Garrett Gerloff. Dopo l'incidente di Assen è diventato più "timido".