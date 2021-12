Sanremo 2022, ecco i primi 11 “big” in gara: ci sono anche Elisa e Gianni Morandi (Di sabato 4 dicembre 2021) Elisa, Dargen D’amico, Gianni Morandi, Dito nella piaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista, Ana Mena. sono i primi undici cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 annunciati da Amadeus nel corso del Tg1. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021), Dargen D’amico,, Dito nella piaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista, Ana Mena.undici cantanti inal Festival diannunciati da Amadeus nel corso del Tg1. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - Raiofficialnews : ??#Sanremo2022, modifiche al regolamento ?? @SanremoRai @RaiUno - El3anorRigby : RT @ManeskinFanClub: Sono appena stati annunciati i primi cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Noi, però, siamo ancora fermi a qu… - zazoomblog : SANGIOVANNI in gara a Sanremo 2022 - fisco24_info : Sanremo, ecco i Big dell’edizione 2022: ci sono Morandi e Ranieri: Amadeus svela durante il Tg1 la lista dei campio… -