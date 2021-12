Sanremo 2022 | Amadeus svela i nomi dei big in gara

Leggi su dilei

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nel corso dell’edizione del Tg1 del 4 dicembre sono statiti dagli attesissimidei big in. C’è grande attesa per la kermesse che riunisce ogni anno le promesse e i consolidati della musica italiana: in collegamento in diretta con Francesco Giorgino, il tre volte direttore artistico del Festival ha annunciato la lista ufficiale dei 22 cantanti, a cui si aggiungeranno in seguito i due vincitori diGiovani.rivela i big inGrandi, ma c’era da aspettarselo., dopotutto, ha sempre posto l’attenzione sulla qualità e sulla differenziazione da qualsiasi altro Festival: il suo lavoro, egregio ...