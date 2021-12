Salto con gli sci | a Lillehammer trionfa Katharina Althaus

(Di sabato 4 dicembre 2021) E’la vincitrice sul trampolino normale di, in Norvegia. La tedesca ha vinto la prima serie trovando successivamente il secondo miglior punteggio nella seconda, 96 metri e 145.3 punti con il primoe 95.5 con 132.8 con il secondo regalano per un totale di 278.1. Secondo posto per l’austriaca Marita Kramer, con 95 metri e 143.4 al primoe 95.5 metri e 129.8 al secondo (273.2), davanti alla slovena Ursa Bogataj (un 95.5 da 141.4 e un 96.5 da 130.9). Lara Malsiner esce di scena direttamente nella prima serie con il trentatreesimo miglior punteggio (82 metri e 100.3 punti) . SportFace.

Ottava vittoria in carriera della tedesca Katharina Althaus in Coppa del Mondo. La venticinquenne di Oberstdorf fa sua la prova dal trampolino normale di Lillehammer, in Norvegia, vincendo la prima se ...Finale thrilling a Wisla per la prima gara a squadre stagionale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022, con l'Austria che si è imposta beffando per soli tre decimi la Germania s ...