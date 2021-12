Napoli e la napoletanità di Vincenzo?Salemme (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis “Alle ragazze e ai ragazzi che nasceranno nella città che amano e nella quale sono nato io, voglio augurare il coraggio e l’intelligenza della passione di essere se stessi, con i propri gusti. Mangiatevi quello che volete voi, il panettone, il pandoro, volete bere il caffè nella tazza più tiepida fatelo, non siete dei traditori, è legittima difesa, si può fare, e se andrete in giro per il mondo, se andrete in giro per il mondo non chiedete a incontrate da dove viene chiedetegli piuttosto dove vuole andare, se questo viaggio lo vuole fare insieme a voi. E se qualcuno dovesse dirvi ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’ rispondetegli che Napoli è Grecia, è Spagna, è Francia. E’ una cacofonia armoniosa di suoni e voci di paura , è nobiltà barbona, ricchezza polverosa, astuzia senza luce. Non la capisco Napoli, la perdo tutti i giorni, poi la ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis “Alle ragazze e ai ragazzi che nasceranno nella città che amano e nella quale sono nato io, voglio augurare il coraggio e l’intelligenza della passione di essere se stessi, con i propri gusti. Mangiatevi quello che volete voi, il panettone, il pandoro, volete bere il caffè nella tazza più tiepida fatelo, non siete dei traditori, è legittima difesa, si può fare, e se andrete in giro per il mondo, se andrete in giro per il mondo non chiedete a incontrate da dove viene chiedetegli piuttosto dove vuole andare, se questo viaggio lo vuole fare insieme a voi. E se qualcuno dovesse dirvi ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’ rispondetegli cheè Grecia, è Spagna, è Francia. E’ una cacofonia armoniosa di suoni e voci di paura , è nobiltà barbona, ricchezza polverosa, astuzia senza luce. Non la capisco, la perdo tutti i giorni, poi la ...

Advertising

AntoDPrete : @GenCar5 @KissKiss_Napoli Non conosco il contesto in cui l’ha detto ma perdersi nella napoletanità è una delle cose… - N1926NA : RT @GenCar5: Italo Cucci a @KissKiss_Napoli ora: 'l'importante è che Spalletti non si perda in qualche napoletanità'. Voi capite che un'esp… - Antonio39148566 : RT @GenCar5: Italo Cucci a @KissKiss_Napoli ora: 'l'importante è che Spalletti non si perda in qualche napoletanità'. Voi capite che un'esp… - emigrante81 : RT @GenCar5: Italo Cucci a @KissKiss_Napoli ora: 'l'importante è che Spalletti non si perda in qualche napoletanità'. Voi capite che un'esp… - titty_napoli : RT @GenCar5: Italo Cucci a @KissKiss_Napoli ora: 'l'importante è che Spalletti non si perda in qualche napoletanità'. Voi capite che un'esp… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli napoletanità Clementino apre la porta a Marco Maisano Terminata l'attenta ispezione di casa, si passa all'intervista più tradizionale, in cui Clementino rivendica la sua napoletanità: "Per me Napoli è il sangue, il vulcano che genera energia dentro di ...

Permesso Maisano: Clementino ospite della puntata di mercoledì: 'Sono un cocco di mamma e papà' Terminata l'attenta ispezione di casa, si passa all'intervista più tradizionale, in cui Clementino rivendica la sua napoletanità: 'Per me Napoli è il sangue , il vulcano che genera energia dentro di ...

Feltri: "Amo Napoli e credo che gli azzurri possano vincere lo scudetto! Palpeggiamento alla Beccaglia? Villanata, ma nessuna violenza" CalcioNapoli24 Terminata l'attenta ispezione di casa, si passa all'intervista più tradizionale, in cui Clementino rivendica la sua: "Per meè il sangue, il vulcano che genera energia dentro di ...Terminata l'attenta ispezione di casa, si passa all'intervista più tradizionale, in cui Clementino rivendica la sua: 'Per meè il sangue , il vulcano che genera energia dentro di ...