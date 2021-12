(Di sabato 4 dicembre 2021) “È nei momenti più critici che si valuta e si misura il valore di chi decide e l’efficacia delle sue, che nonuna volta al. Altrimenti, più chediventano opzioni cabalistiche del tipo ‘proviamo e vediamo come va. Poi se non va, cambiamo’”. L’immunologo Mauro, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commenta così all’Adnkronos Salute le affermazioni del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che parla di unadiCovid-19 come probabilità concreta. “Perché fin dall’introduzione della cosiddetta terzanon si è precisato subito che si sarebbe verificata sul campo (avendo al momento ...

Advertising

infoitinterno : Minelli: 'Quarta dose vaccino? Decisioni non possono cambiare ogni mese' - StraNotizie : Minelli: 'Quarta dose vaccino? Decisioni non possono cambiare ogni mese' -

Ultime Notizie dalla rete : Minelli Quarta

Adnkronos

L'immunologo Mauro, responsabile per il Sud - Italia della Fondazione per la medicina ... che parla di unadose di vaccino Covid - 19 come probabilità concreta. 'Perché fin dall'...A ottomila chilometri da un'Europa invasa dallaondata del Covid c'è il Giappone . Se oggi in Germania sono stati registrati altri 360 morti, ...in un'intervista all'Huffington Post Mauro..."È nei momenti più critici che si valuta e si misura il valore di chi decide e l'efficacia delle sue decisioni, che non possono cambiare una volta al mese. Altrimenti, più che decisioni diventano opzi ...Se la variante Omicron, però, risulterà essere più aggressiva di quelle fino ad ora riscontrate, allora potrebbe essere necessaria anche una quarta. Variante Omicron: dopo la terza dose servirà anche ...