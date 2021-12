'Milan, idea Umtiti per sostituire Kjaer. Anche Badiashile e Lacroix in lista' (Di sabato 4 dicembre 2021) MilanO - Il grave infortunio subito da Simon Kjaer contro il Genoa costringe il Milan ad intevenire sul mercato. Il centrale danese rimarrà fuori per sei mesi e i rossoneri stanno già lavorando ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)O - Il grave infortunio subito da Simoncontro il Genoa costringe ilad intevenire sul mercato. Il centrale danese rimarrà fuori per sei mesi e i rossoneri stanno già lavorando ...

Advertising

infoitsport : Julian Alvarez, giorni decisivi per il futuro: tra il rinnovo con il River e un’avventura subito in Europa. Inter,… - sportli26181512 : '#Milan, idea #Umtiti per sostituire Kjaer. Anche Badiashile e Lacroix in lista': Secondo quanto riportato dal Mund… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, l'idea di Pioli: piazzare uno scatto Scudetto: Il Milan affronta in casa la Salernitana ultima in… - DenisBianco : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, l'idea di Pioli: piazzare uno scatto Scudetto - MilanNewsit : Gazzetta - Milan, l'idea di Pioli: piazzare uno scatto Scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Milan idea 'Milan, idea Umtiti per sostituire Kjaer. Anche Badiashile e Lacroix in lista' MILANO - Il grave infortunio subito da Simon Kjaer contro il Genoa costringe il Milan ad intevenire sul mercato. Il centrale danese rimarrà fuori per sei mesi e i rossoneri stanno già lavorando alla ricerca di un sostituto. Uno dei nomi più in risalto è quello di Samuel Umtiti . ...

Milan, possibile chance per Pellegri con la Salernitana: Pioli ci pensa, dipende tutto da Leao Sono i minuti giocati da Pietro Pellegri nei cinque spezzoni di partite con il Milan . Arrivato dal ... IN CERCA DI RISCATTO - L'idea Pellegri prende quota, e anche l'allenatore oggi in conferenza ...

"Milan, idea Umtiti per sostituire Kjaer. Anche Badiashile e Lacroix in lista" Corriere dello Sport.it "Milan, idea Umtiti per sostituire Kjaer. Anche Badiashile e Lacroix in lista" MILANO - Il grave infortunio subito da Simon Kjaer contro il Genoa costringe il Milan ad intevenire sul mercato. Il centrale danese rimarrà fuori per sei mesi e i rossoneri stanno già lavorando alla ...

Milan, non sarà ceduto: rientra a giugno e resta! Non ci sono dubbi su quello che sarà il futuro di un calciatore di proprietà del Milan ma in prestito in un altro club di Serie A ...

MILANO - Il grave infortunio subito da Simon Kjaer contro il Genoa costringe ilad intevenire sul mercato. Il centrale danese rimarrà fuori per sei mesi e i rossoneri stanno già lavorando alla ricerca di un sostituto. Uno dei nomi più in risalto è quello di Samuel Umtiti . ...Sono i minuti giocati da Pietro Pellegri nei cinque spezzoni di partite con il. Arrivato dal ... IN CERCA DI RISCATTO - L'Pellegri prende quota, e anche l'allenatore oggi in conferenza ...MILANO - Il grave infortunio subito da Simon Kjaer contro il Genoa costringe il Milan ad intevenire sul mercato. Il centrale danese rimarrà fuori per sei mesi e i rossoneri stanno già lavorando alla ...Non ci sono dubbi su quello che sarà il futuro di un calciatore di proprietà del Milan ma in prestito in un altro club di Serie A ...