LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: si parte alle 15.00 con le FP3 (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 La classifica costruttori: 546 ½ – MERCEDES 541 ½ – RED BULL-Honda297 ½ – FERRARI 258 – MCLAREN-Mercedes 137 – ALPINE-Renault112 – ALPHA TAURI-Honda 77 – ASTON MARTIN-Mercedes 23 – WILLIAMS-Mercedes 11 – ALFA ROMEO-Ferrari 14.30 La classifica del Mondiale piloti. 351 ½ – VERSTAPPEN Max Red Bull 343 ½ – HAMILTON Lewis Mercedes 203 – BOTTAS Valtteri Mercedes 190 – PEREZ Sergio Red Bull 153 – NORRIS Lando McLaren152 – LECLERC Charles Ferrari145 ½ – SAINZ Carlos Jr. Ferrari 105 – RICCIARDO Daniel McLaren 92 – GASLY Pierre Alpha Tauri 77 – ALONSO Fernando Alpine 14.25 In casa Ferrari ormai si tira a fine stagione. Mercedes e Red Bull sono inarrivabili, ma quantomeno il terzo posto nel Mondiale costruttori è stato acquisito (il vantaggio sulla McLaren sfiora i 40 punti). A questo punto l’obiettivo primario ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 La classifica costruttori: 546 ½ – MERCEDES 541 ½ – RED BULL-Honda297 ½ – FERRARI 258 – MCLAREN-Mercedes 137 – ALPINE-Renault112 – ALPHA TAURI-Honda 77 – ASTON MARTIN-Mercedes 23 – WILLIAMS-Mercedes 11 – ALFA ROMEO-Ferrari 14.30 La classifica del Mondiale piloti. 351 ½ – VERSTAPPEN Max Red Bull 343 ½ – HAMILTON Lewis Mercedes 203 – BOTTAS Valtteri Mercedes 190 – PEREZ Sergio Red Bull 153 – NORRIS Lando McLaren152 – LECLERC Charles Ferrari145 ½ – SAINZ Carlos Jr. Ferrari 105 – RICCIARDO Daniel McLaren 92 – GASLY Pierre Alpha Tauri 77 – ALONSO Fernando Alpine 14.25 In casa Ferrari ormai si tira a fine stagione. Mercedes e Red Bull sono inarrivabili, ma quantomeno il terzo posto nel Mondiale costruttori è stato acquisito (il vantaggio sulla McLaren sfiora i 40 punti). A questo punto l’obiettivo primario ...

Motorsport_IT : #F1 | Seguite LIVE con - zazoomblog : LIVE F1 GP Arabia Saudita in DIRETTA: alle 15.00 le FP3. Riparata la Ferrari di Leclerc - #Arabia #Saudita… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky Sport F1,… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky Sport F1,… - SkySportF1 : Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky S… -