LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: semaforo verde, iniziano le FP3 (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Dentro anche Vettel (Aston Martin) con mescole dure. Per il momento attendono ai box Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. 15.02 Questo di Jeddah è il 36° circuito che Kimi Raikkonen affronta in F1. 15.01 Anche Kimi Raikkonen sul tracciato con l’Alfa Romeo: è il penultimo fine settimana della carriera per il finlandese. 15.00 I primi a scendere in pista sono Mazepin e Schumacher con le Haas. 15.00 Iniziate le FP3 del GP di Arabia Saudita 2021! 14.57 Se domani Max Verstappen guadagnasse almeno 18 punti su Hamilton, allora sarebbe campione del mondo con una gara d’anticipo. 14.55 Le FP3 dureranno 60 minuti. 14.52 Oggi la Ferrari utilizzerà la nuova power-unit, quella che ha ottenuto risultati interessanti nelle ultime gare. L’obiettivo è la terza fila per Leclerc e Sainz, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Dentro anche Vettel (Aston Martin) con mescole dure. Per il momento attendono ai box Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. 15.02 Questo di Jeddah è il 36° circuito che Kimi Raikkonen affronta in F1. 15.01 Anche Kimi Raikkonen sul tracciato con l’Alfa Romeo: è il penultimo fine settimana della carriera per il finlandese. 15.00 I primi a scendere in pista sono Mazepin e Schumacher con le Haas. 15.00 Iniziate le FP3 del GP di2021! 14.57 Se domani Max Verstappen guadagnasse almeno 18 punti su Hamilton, allora sarebbe campione del mondo con una gara d’anticipo. 14.55 Le FP3 dureranno 60 minuti. 14.52 Oggi la Ferrari utilizzerà la nuova power-unit, quella che ha ottenuto risultati interessanti nelle ultime gare. L’obiettivo è la terza fila per Leclerc e Sainz, ...

