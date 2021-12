Litigano e lo buttano giù dal balcone | in due in manette per tentato omicidio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 dicembre 2021) Alzano Lombardo. Nel corso di una lite hanno buttato giù dalun ragazzo di 28 anni: un 18enne è stato arrestato pere un 30enne sottoposto a fermo. I fatti risalgono all’alba di venerdì mattina quando un ragazzo di origine marocchine è stato trovato a terra nel centro di Alzano Lombardo. Subito soccorso, il giovane è stato portato in ospedale e i carabineiri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo, hanno immediatamente avviato una serie di indagini. La ricostruzione ha permesso di accertare che la vittima si era recata con una donna in un’abitazione di Alzano, probabilmente per acquistare della droga. Giunti nella casa in questione però, i due sarebbero stati coinvolti in una lite con altri tre soggetti stranieri, che si trovavano all’interno. Nel corso del diverbio, due dei tre uomini presenti, dopo ...