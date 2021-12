Il saluto del comandante dei vigili del fuoco Turturici | “A Bergamo esperienza unica”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 dicembre 2021). Una messa nel santuario di Santa Caterina ain onore di Santa Barbara, patrona deidel. Un giorno di festa per tutti i pompieri, un’occasione annuale per ringraziare, fare un punto sull’operato, premiare i colleghi che si sono distinti particolarmente nella loro professione. E il 4 dicembre 2021 è stato anche il momento di un accorato discorso deldeideldiCalogero, che ha salutato la città in vista del suo imminente trasferimento dopo 31 mesi di servizio nella nostra città. La festa, anche quest’anno, non è stata la stessa di prima del Covid, partecipata da tutta la città, dalle scuole, come ha sottolineato lo stesso: “Non è questa la ...