(Di sabato 4 dicembre 2021) Ini socialdemocratici hannoto l'accordo didelsottoscritto concon il 98,8% dei voti. Un passo necessario per arrivare alla formazione del nuovo ...

Advertising

teletext_ch_it : Germania, la SPD approva l'accordo - ultimora_pol : #Germania il 98,8% dei delegati dell'#SPD|S&D ha approvato il trattato di coalizione SPD-Grüne-FDP. Di seguito i ri… - andreastoolbox : Germania, accordo raggiunto per il governo. Scholz: 'E adesso al lavoro' - Rai News - teletext_ch_it : Germania, la SPD approva l'accordo - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Germania, Spd approva programma di governo con Verdi e liberali #OlafScholz -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Spd

...una strada di vero progresso" "Abbiamo la chance di segnare una nuova partenza per la" ha ... Serve un nuovo governo e, Verdi e Fdp insieme possono "osare" una strada di vero "progresso". Il ...Ini socialdemocratici hanno approvato l'accordo di programma del governo sottoscritto con Verdi e Liberali con il 98,8% dei voti. Un passo necessario per arrivare alla formazione del nuovo ...Scholz ha sottolineato che «è stato difficile con la Cdu e la Csu», a causa del loro «conservatorismo». Serve un nuovo governo e Spd, Verdi e Fdp insieme possono «osare» una strada di vero «progresso» ...Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Sono davvero contento" del via libera dell'Spd all'accordo di governo con Verdi e Liberali, "E ora mettiamoci al lavoro!". Lo ha ...