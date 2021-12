Elezioni in Libia al centro dei Med Dialogues: serve "legittimità" (Di sabato 4 dicembre 2021) Solo Elezioni libere, eque e inclusive saranno in grado di garantire legittimità alle istituzioni della Libia e favorire il processo di stabilizzazione avviato con il cessate il fuoco dell'ottobre ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Sololibere, eque e inclusive saranno in grado di garantirealle istituzioni dellae favorire il processo di stabilizzazione avviato con il cessate il fuoco dell'ottobre ...

Advertising

zazoomblog : Libia: Borrell elezioni necessarie per legittimazione governo - #Libia: #Borrell #elezioni #necessarie - gaejimmy : RT @agambella: #Libia Riammesso alle elezioni Saif al Islam Gheddafi Via @AlexScipione - BarfenBeba : Elezioni in libertà condizionata in Libia - RadioItaliaIRIB : Colloqui telefonici Putin-Erdogan: discusse elezioni in Libia e situazione in Ucraina - Peppe91176 : Libia, @SusannaCeccardi (@LegaSalvini ): l'Unione Europea faccia di più per garantire elezioni democratiche -