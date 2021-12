Donatella Colasanti, morta senza avere giustizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Il suo nome era Donatella Colasanti e la sua dolorosa eredità pesa come un macigno sull’intera società. Probabilmente qualcuno ricorderà il suo nome, sicuramente lo farà la generazione degli anni ’70, perché dimenticare è impossibile. E ora, che il 30 dicembre ricorre l’anniversario della sua morte, doveroso è il compito di ricordare la sua storia e quel testamento tacito che ha lasciato nelle mani di tutti noi. Donatella è la donna che è sopravvissuta al massacro del Circeo nel 1975. A quei tempi, però, era solo una ragazzina, alla quale è stato portato via tutto a causa del delirio di onnipotenza e della violenza estremista di tre ragazzi provenienti da famiglie per bene. Ma il male, si sa, può insinuarsi ovunque. E Donatella quel male lo aveva incontrato, lo aveva visto in faccia e lo aveva affrontato, a modo suo. ... Leggi su dilei (Di sabato 4 dicembre 2021) Il suo nome erae la sua dolorosa eredità pesa come un macigno sull’intera società. Probabilmente qualcuno ricorderà il suo nome, sicuramente lo farà la generazione degli anni ’70, perché dimenticare è impossibile. E ora, che il 30 dicembre ricorre l’anniversario della sua morte, doveroso è il compito di ricordare la sua storia e quel testamento tacito che ha lasciato nelle mani di tutti noi.è la donna che è sopravvissuta al massacro del Circeo nel 1975. A quei tempi, però, era solo una ragazzina, alla quale è stato portato via tutto a causa del delirio di onnipotenza e della violenza estremista di tre ragazzi provenienti da famiglie per bene. Ma il male, si sa, può insinuarsi ovunque. Equel male lo aveva incontrato, lo aveva visto in faccia e lo aveva affrontato, a modo suo. ...

AdolfoSalsi : RT @fdaloja: In questo malinconico viale alberato, nel 1975 furono ritrovate Rosaria Lopez e Donatella Colasanti nel bagagliaio di una 127,… - stefanocapecci : RT @fdaloja: In questo malinconico viale alberato, nel 1975 furono ritrovate Rosaria Lopez e Donatella Colasanti nel bagagliaio di una 127,… - NicolaFeliciani : RT @fdaloja: In questo malinconico viale alberato, nel 1975 furono ritrovate Rosaria Lopez e Donatella Colasanti nel bagagliaio di una 127,… - Bianca34874951 : RT @fdaloja: In questo malinconico viale alberato, nel 1975 furono ritrovate Rosaria Lopez e Donatella Colasanti nel bagagliaio di una 127,… - RobertoRenga : RT @fdaloja: In questo malinconico viale alberato, nel 1975 furono ritrovate Rosaria Lopez e Donatella Colasanti nel bagagliaio di una 127,… -