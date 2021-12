Coppa Davis, RTF-Germania 2-1: il doppio premia i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (Di sabato 4 dicembre 2021) Le Davis Cup Finals 2021 di tennis si concludono per la Germania a Madrid in semifinale: la RTF vince per 2-1, ma a risultato acquisito arriva il successo teutonico in doppio di Kevin Krawietz e Tim Puetz ai danni di Aslan Karatsev e Karen Khachanov con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in un’ora e 43 minuti di gioco. Nel primo set i tedeschi sono i primi ad avvantaggiarsi e vanno sull’1-3, ma i russi non ci stanno e reagiscono, infilando quattro giochi e portandosi avanti 5-3. Al secondo set point col servizio a disposizione la RTF chiude per 6-4 in 37 minuti. Nella seconda partita i servizi sono ancor più incisivi, ma i russi mancano la palla break sia nel primo che nel settimo gioco ed i tedeschi ne approfittano, convertendo l’unica occasione avuta a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) LeCup Finals 2021 di tennis si concludono per laa Madrid in semifinale: la RTF vince per 2-1, ma a risultato acquisito arriva il successo teutonico indie Timai danni di Aslan Karatsev e Karen Khachanov con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in un’ora e 43 minuti di gioco. Nel primo set isono i primi ad avvantaggiarsi e vanno sull’1-3, ma i russi non ci stanno e reagiscono, infilando quattro giochi e portandosi avanti 5-3. Al secondo set point col servizio a disposizione la RTF chiude per 6-4 in 37 minuti. Nella seconda partita i servizi sono ancor più incisivi, ma i russi mancano la palla break sia nel primo che nel settimo gioco ed ine approfittano, convertendo l’unica occasione avuta a ...

