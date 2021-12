Cassano | Pallone d' oro a Messi? Lo scandalo è averlo dato a Cannavaro!

(Di sabato 4 dicembre 2021) Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, Antoniosi è espresso suld'oro consegnato per la settima volta a, senza risparmiare critiche alle scelte fatte in precedenza, come ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - Milannews24_com : Cassano: «Scandalo dare il Pallone d’Oro a Cannavaro e non a Maldini!» - junews24com : Pallone d’Oro, Cassano: «Scandaloso darlo a Cannavaro. Ronaldo? Viva sereno» - KyoyaLk : RT @cmdotcom: #Cassano: 'Il #BalondOr a #Messi? Lo scandalo è averlo dato a #Cannavaro' - ISecolo : RT @cmdotcom: #Cassano: 'Il #BalondOr a #Messi? Lo scandalo è averlo dato a #Cannavaro' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Pallone

Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, Antoniosi è espresso suld'oro consegnato per la settima volta a Messi, senza risparmiare critiche alle scelte fatte in precedenza, come quella di assegnare il premio a Fabio Cannavaro nel ...L'ex attaccante italiano ha fatto il punto sull'argomento del momento, l'assegnazione deld'Oro. Proprio come annunciato da Antonionel corso della medesima discussione, seguendo il ...L'ex calciatore ha parlato durante la diretta Twitch della BOBO Tv di un episodio avvenuto lo scorso anno e che ha come protagonista l'ex calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ..."Ho sentito e letto come l'aver dato il Pallone d'Oro a Messi quest'anno sia stato uno scandalo, ma io dico che gli scandali sono altri".