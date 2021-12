X Factor, gIANMARIA canta Spaccacuore con Samuele Bersani (Di venerdì 3 dicembre 2021) gIANMARIA è tornato sul palco di X Factor 2021 (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) con un duetto ad alto tasso emotivo con Samuele Bersani sulle note di 'Spaccacuore'. Un'... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021)è tornato sul palco di X2021 (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) con un duetto ad alto tasso emotivo consulle note di ''. Un'...

Advertising

Teleblogmag : Duetti emozionanti, cover uniche nel proprio genere in attesa del gran finale con due super ospiti. #xfactor #sky… - RadioDueLaghi : Una semifinale ricca di colpi di scena e grandi annunci, in una serata che ha decretato i 4 finalisti di X Factor 2… - corriereveneto : #treviso #vicenza Dovranno contendersi il primo posto con Fellow e Baltimora, quest’ultimo preferito al (favorito)… - GiornaleVicenza : #gIANMARIA supera le paure e i problemi tecnici, conquistando la finale di #XFactor2021 dopo una gara ad altissima… - LivornoPress : X Factor 2021, Erio eliminato. In finale Baltimora, Fellow, Gianmaria e Bengala (Video) -