VIDEO Serie A, Lazio-Udinese: il gol di Arslan che ha gelato Sarri al 99? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il match di Serie A tra Lazio ed Udinese è finito 4-4. Ecco il gol dei di Arslan maturato sugli sviluppi di un calcio piazzato Leggi su mediagol (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il match diA traedè finito 4-4. Ecco il gol dei dimaturato sugli sviluppi di un calcio piazzato

Advertising

altrogiornorai1 : “Mi sono ispirato a chi mi ha bullizzato” @DamianoGavino sul suo ruolo nella serie #UnProfessore in onda STASERA… - acmilan : ??? 'Testa e cuore sono pronti per il Derby' Le parole di Thomas a due giorni dalla stracittadina di Serie A Femmini… - NetflixIT : La più grande rapina della storia sta per finire, ma la storia continua. Berlino: una nuova serie in arrivo nel 202… - annadl52 : RT @EmeiMarkus: Scontro #Belpietro #Bassetti 'Le società di pediatria francesi e tedesche hanno detto che non esiste l'emergenza per i ba… - mvalfoy : trovatemi un'altra serie che sappia fare QUESTO -