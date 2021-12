Variante Omicron, primo caso in Veneto: uomo rientrato dal Sudafrica (Di venerdì 3 dicembre 2021) "La Variante Omicron del Covid - 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Izs". A darne notizia è il presidente della Regione ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Ladel Covid - 19 è stata sequenziata per la prima volta innei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Izs". A darne notizia è il presidente della Regione ...

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - MediasetTgcom24 : Variante Omicron, BioNtech: servirà un nuovo vaccino #biontech - Adnkronos : Tutti asintomatici o lievi. Finora non è stato registrato alcun morto tra i positivi alla #varianteOmicron. - DobbyPlayChess : RT @dottorbarbieri: Sequenziata variante Omicron in Veneto: è un 40enne vicentino e sta bene. Nel mentre non si hanno più notizie del suo… - panzaantonio61 : RT @messveneto: La variante Omicron è arrivata in Veneto: primo caso accertato su un uomo rientrato dal Sudafrica -