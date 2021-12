Variante Omicron Italia, primo caso in Veneto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Variante Omicron, primo caso in Veneto. Si tratta di un uomo, residente nel vicentino, rientrato in Italia dopo un viaggio in Sudafrica. Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la Variante Omicron al termine della sequenziazione. Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch’essi risultati positivi al tampone e paucisintomatici. Per loro la sequenziazione è ancora in corso. “La Variante Omicron del Covid-19 è stata sequenziata per la prima volta in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021)in. Si tratta di un uomo, residente nel vicentino, rientrato indopo un viaggio in Sudafrica. Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a untampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando laal termine della sequenziazione. Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch’essi risultati positivi al tampone e paucisintomatici. Per loro la sequenziazione è ancora in corso. “Ladel Covid-19 è stata sequenziata per la prima volta in ...

