UFFICIALE - Napoli-Atalanta affidata a Mariani | per Roma-Inter ci sarà Di Bello

Advertising

claudioruss : La statua di Diego Armando #Maradona realizzata da Domenico Sepe nel piazzale antistante i varchi di ingresso dei D… - it_samp : La designazione arbitrale per #SampdoriaLazio. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Carbone di Napoli e Di Vuo… - tuttonapoli : UFFICIALE - Napoli-Atalanta, arbitra Mariani con Banti al VAR: la sestina completa - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Napoli-Atalanta, arbitrerà Mariani: la sestina complet… - 100x100Napoli : Ufficiale il fischietto di #NapoliAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

Con l'arbitro della sezione di Brindisi, i guardalinee Palermo e Perrotti, il quartodi gara Camplone e gli addetti alla Var Massa e Alassio. Alle 20.45 al Maradona- Atalanta sarà ...IVil sig. Davide Moriconi della sez. di Roma 2. Al VAR il sig. Luigi Nasca della sez. di Bari; AVAR il sig. Pasquale Capaldo della sez. diLe buone notizie delle ultime ore sono state confermate. C’è un sospiro di sollievo in casa Bologna per le condizioni di Marko Arnautovic. L’attaccante ha fatto gli esami e non ci sono lesioni, questo ...Brutte notizie in casa Napoli dopo gli esami strumentali di Kalidou Koulibaly, ritorno previsto per gennaio 2022 e Coppa d'Africa a rischio ...