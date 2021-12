Tutto quello che sappiamo sulla morte di Davide Giri, il ricercatore italiano ucciso a New York (Di venerdì 3 dicembre 2021) 30 anni, un contratto di dottorato alla Columbia University e un passato in Italia. Sono le prime informazioni arrivate su Davide Giri, il ricercatore italiano ucciso a coltellate a New York. L’omicidio è avvenuto in tarda serata, quando nella East Coast degli Stati Uniti erano le 23. Il corpo di Giri si trovava tra la 123° Street west e Amsterdam Avenue. L’ambulanza lo ha trasportato al Mount Sinai Morningside Hospital. Una volta in ospedale i medici si sono accorti che non era più possibile salvarlo. Tutto è successo poco lontano dalla Columbia University, una delle più prestigiose università al mondo che si trova tra il quartiere di Manhattan e quello di Harlem. A pochi chilometri dal fiume Hudson. Per l’omicidio di ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) 30 anni, un contratto di dottorato alla Columbia University e un passato in Italia. Sono le prime informazioni arrivate su, ila coltellate a New. L’omicidio è avvenuto in tarda serata, quando nella East Coast degli Stati Uniti erano le 23. Il corpo disi trovava tra la 123° Street west e Amsterdam Avenue. L’ambulanza lo ha trasportato al Mount Sinai Morningside Hospital. Una volta in ospedale i medici si sono accorti che non era più possibile salvarlo.è successo poco lontano dalla Columbia University, una delle più prestigiose università al mondo che si trova tra il quartiere di Manhattan edi Harlem. A pochi chilometri dal fiume Hudson. Per l’omicidio di ...

