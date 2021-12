Traffico Roma del 03-12-2021 ore 17:30 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverde Roma da Simone cercherà Bentrovati nuovo aggiornamento un pomeriggio con notevoli disagi per il Traffico in questa giornata di sciopero nel trasporto pubblico con tanti spostamenti in macchina e con mezzi ruote moto e motorini sul Raccordo Anulare diversi tratti in coda con incolonnamento in carreggiata interna che troviamo tra Cassia e Salaria e tra la Bufalotta e la zona del Prenestino molto intenso il Traffico all’uscita dalla città con difficoltà di circolazione in tante strade I maggiori disagi a Roma Nord sulla via Flaminia nella zona sud sulla Ardeatina e sulla Pontina sulla tangenziale difficoltà di circolazione in diversi tratti con code sia verso San Giovanni sia verso lo stadio anche sul lungotevere difficile di spostamenti con disagi soprattutto nelle zone di Trastevere e di castelsantangelo sul ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverdeda Simone cercherà Bentrovati nuovo aggiornamento un pomeriggio con notevoli disagi per ilin questa giornata di sciopero nel trasporto pubblico con tanti spostamenti in macchina e con mezzi ruote moto e motorini sul Raccordo Anulare diversi tratti in coda con incolonnamento in carreggiata interna che troviamo tra Cassia e Salaria e tra la Bufalotta e la zona del Prenestino molto intenso ilall’uscita dalla città con difficoltà di circolazione in tante strade I maggiori disagi aNord sulla via Flaminia nella zona sud sulla Ardeatina e sulla Pontina sulla tangenziale difficoltà di circolazione in diversi tratti con code sia verso San Giovanni sia verso lo stadio anche sul lungotevere difficile di spostamenti con disagi soprattutto nelle zone di Trastevere e di castelsantangelo sul ...

Advertising

deirdre_maeve : Ti spiego il traffico di Roma: non riesco a mette la seconda - italiaserait : Roma, riapre al traffico il Ponte di Ferro: Gualtieri fissa la data - leavventuredibi : oggi guidare nel traffico di Roma al tramonto ha avuto un sapore diverso perché l’ho affrontato piangendo sul nuovo album di Coez ???? - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km 576,3) e A1 S… - DarioGhezzi1 : Io non ci credo che tutto questo traffico infernale sono le persone che non sono più in Smart. Roma è diventata folle -