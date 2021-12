Screening gratuito per la celiachia a Pharmexpo? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Napoli, 2 dicembre – “Sono state tante le chiamate che abbiamo ricevuto, alla fine i prelievi che abbiamo fatto sono stati una quarantina per via del maltempo che si è abbattuto sulla città e ha reso difficile raggiungerci”. Lo spiega Teresa D’Amato, presidente della sezione Campania dell’Associazione italiana celiachia, che ha organizzato sabato scorso, ospitata in un’area dedicata al gluten free da Pharmexpo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, uno Screening gratuito per le Anti-transglutaminasi IgA. Si tratta di iniziative che l’Aic tiene spesso durante l’anno e che hanno sempre un buon riscontro dato che si tratta di un’indagine che in Campania è a pagamento e che “ha un costo – evidenzia la presidente – intorno ai 27-28 euro”. Dopo il prelievo di sangue fatto nel corso della tredicesima edizione della fiera B2B del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Napoli, 2 dicembre – “Sono state tante le chiamate che abbiamo ricevuto, alla fine i prelievi che abbiamo fatto sono stati una quarantina per via del maltempo che si è abbattuto sulla città e ha reso difficile raggiungerci”. Lo spiega Teresa D’Amato, presidente della sezione Campania dell’Associazione italiana, che ha organizzato sabato scorso, ospitata in un’area dedicata al gluten free daalla Mostra d’Oltremare di Napoli, unoper le Anti-transglutaminasi IgA. Si tratta di iniziative che l’Aic tiene spesso durante l’anno e che hanno sempre un buon riscontro dato che si tratta di un’indagine che in Campania è a pagamento e che “ha un costo – evidenzia la presidente – intorno ai 27-28 euro”. Dopo il prelievo di sangue fatto nel corso della tredicesima edizione della fiera B2B del ...

Advertising

Marche_Notizie : Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS, Ancona, tavola Rotonda, tre giorni di incontri online con gli studenti e di sc… - cronachecampane : Screening gratuito per la celiachia a Pharmexpo #CronacadiNapoli #Napoli #Pharmexpo #TeresaD'Amato #UltimeNotizie - lamescolanza : Screening gratuito per la celiachia a Pharmexpo - laHantucci : RT @__Outsider___: La mammografia salva ogni anno centinaia di donne. I medici sono molto delicati e non è dolorosa. Lo screening è gratuit… - mviass : RT @__Outsider___: La mammografia salva ogni anno centinaia di donne. I medici sono molto delicati e non è dolorosa. Lo screening è gratuit… -