Salute occhi | le cose da sapere sulle lenti a contatto

(Di venerdì 3 dicembre 2021) A cura del prof. Alberto Bellone, Medico Chirurgo, specializzato in Oftalmologia con notevole esperienza nella chirurgia conservativa del cheratocono, delle ectasie corneali con l’impianto di anelli corneali intrastromali (Ferrara Ring), e nel trattamento delle patologie vitreoretiniche; vediamo cosa. Facili da reperire, pratiche da indossare e capaci di far dimenticare, in pochi gesti, gliali. Lesono una comodità a cui sempre più persone ricorrono per correggere difetti della vista: si stima che 120 milioni di persone nel mondo ne facciano uso. Tuttavia, non si tratta di una pratica immune da rischi, spesso poco conosciuti o sottovalutati. Ci sono informazioni che tutti i portatori dia ...