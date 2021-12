Mogol e i segreti delle sue canzoni | Vi svelo chi è la bimba dalle bionde trecce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mogol segreti

Quotidiano.net

Il Maestro racconta i retroscena di quei versi entrati nella storia della musica italiana. "I capelli verderame? Nessuna licenza poetica, solo un errore" di LEO TURRINI... in qualità di presidente, del grandeche per il quinto anno consecutivo (nelle 3 edizioni ...borse di studio per l'accesso all'Accademia Discografica Nazionale di Roma e all'Accademia i...Il Maestro racconta i retroscena di quei versi entrati nella storia della musica. "I capelli verderame? Nessuna licenza poetica, solo un errore" ...