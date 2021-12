Meghan Markle vince in tribunale ed è la più… “influencer” tra i reali

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Di lei si dice di tutto. E’ la donna più googlata anche se non è più royal, è la più amata, odiata e anche influente in Rete.l’ennesimo round contro la stampa inglese ancora per la storia della lettera al padre pubblicata sul Daily Mail. E si aggiudica pure il primo gradino del podio come la reale più potente online, superando la Regina e la cognata Kate.“REGINA” DEL WEB Gli inglesi l’hanno nominata la più influente al mondo nelle ricerche social. La, nonostante tutto il carico di critiche che si porta addosso, supera la Regina Elisabetta e scavalca perfino l’impeccabile cognata Kate Middleton. La moglie di Harry è la più ricercata su Google (7,4 milioni di ricerche al mese) e i suoi hashtag (10,4 milioni) sono i più utilizzati su Instagram. E’ la donna di cui si è ...

'Non si è mai veramente integrata nella famiglia monegasca', spiega la stessa direttrice di Voici , Marion Alombert, che in passato ha paragonato Charlène a. 'È una persona che non è ...... scritto dal giornalista ed esperto di Royal Family Christopher Andersen, in cui si individua proprio nel Principe Carlo il membro di Buckingham Palace accusato dadi razzismo nei ...Non c'è pace per Charlène di Monaco. Un nuovo retroscena rimette in discussione le vere ragioni del ricovero della principessa, che da diversi giorni ha lasciato il Principato ..."È una vittoria per chiunque abbia mai avuto paura di battersi per ciò che è giusto", ha commentato Meghan la sentenza della Corte d'appello di Londra ...