Medico Napoli: Insigne e Ruiz out con Atalanta, Koulibaly fuori un mese (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Koulibaly sta bene, ma ci vogliono cinque settimane per rientrare. Per un infortunio simile ci possono essere tempi più lunghi o brevi. Impensabile vederlo contro il Milan, probabilmente recupererà per la partita contro la Juventus, ha già iniziato la riabilitazione”. Lo ha annunciato Raffaele Canonico, Medico sociale del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sugli infortunati. Fabian Ruiz e Insigne “sono solo affaticati, non infortunati, ma penso che sia da escludere vederli in campo domani. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore, il calendario è fitto e non c’è tempo per recuperare. Anguissa? Sta svolgendo lavoro personalizzato, forse tornerà per la gara contro l’Empoli. Non andiamo a tentativi, ma valutiamo le risposte fisiche per ... Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) “sta bene, ma ci vogliono cinque settimane per rientrare. Per un infortunio simile ci possono essere tempi più lunghi o brevi. Impensabile vederlo contro il Milan, probabilmente recupererà per la partita contro la Juventus, ha già iniziato la riabilitazione”. Lo ha annunciato Raffaele Canonico,sociale del, ai microfoni di Radio Kiss Kissfacendo il punto sugli infortunati. Fabian“sono solo affaticati, non infortunati, ma penso che sia da escludere vederli in campo domani. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore, il calendario è fitto e non c’è tempo per recuperare. Anguissa? Sta svolgendo lavoro personalizzato, forse tornerà per la gara contro l’Empoli. Non andiamo a tentativi, ma valutiamo le risposte fisiche per ...

