Grande Fratello Vip, ventiquattresima puntata – Alex dichiara amore sia a Soleil che a Delia! Gianmaria supera l’ennesimo televoto. 3 donne in nomination (Di sabato 4 dicembre 2021) GF Vip 6 ventiquattresima puntata per il Grande Fratello Vip 6 e qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della ventiquattresima puntata 21.43: Breve anteprima. 21.46: Signorini entra in studio, annunciando una serata all’insegna dell’amore. E subito le immagini di Alex che si dichiara a Soleil. Gap generazionale nella casa! 21.54: Primo collegamento con la casa. Si parla del gap generazionale tutto al femminile tra Katia e Manila da una parte e le Selassié dall’altra. La ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 dicembre 2021) GF Vip 6per ilVip 6 e qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della21.43: Breve anteprima. 21.46: Signorini entra in studio, annunciando una serata all’insegna dell’. E subito le immagini diche si. Gap generazionale nella casa! 21.54: Primo collegamento con la casa. Si parla del gap generazionale tutto al femminile tra Katia e Manila da una parte e le Selassié dall’altra. La ...

GrandeFratello : Nicolas Marselli è in diretta con noi per commentare questa puntata di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY p… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - GiuliaRi02 : RT @DiViperella: Io capisco tutto eh, ma se stai facendo un percorso di psicoterapia non entri nella casa del grande fratello dai #gfvip - alepontecorvo : Ma siccome io non ci sto ve lo riposto. Così magari chi non ci arriva si sente un po’ uno schifo… -