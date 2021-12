Advertising

TV7Benevento : Fisco: Tajani, 'contributo solidarietà? Se è patrimoniale non siamo d'accordo'... - TV7Benevento : Fisco: Tajani, 'riforma primo passo, avanti con riduzione pressione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Tajani

Il Tempo

... racconta Antonio. "Il nostro interesse è risolvere il problema o quantomeno alleviare il ... "In questo modo si afferma il principio di unnemico e vessatore". E se Confcommercio fa notare ...... presidente di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini, segretario della Lega e Antonio, vice ... A cominciare dalperché paghiamo troppe tasse, quasi 18 miliardi in più rispetto alla media dell'...Roma, 3 dic. "Il governo studia un contributo di solidarietà per il taglio delle bollette? Se deve essere una patrimoniale ci piace poco, non siamo affatto d'ac ...Un messaggio chiaro quello lanciato dal presidente confederale Marco Granelli, dal palco dell’Assemblea nazionale di Confartigianato, martedì scorso, di fronte a una platea di peso, che vedeva rappres ...