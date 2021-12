Feste di Capodanno, De Luca scarica la responsabilità sui sindaci: “Invito alla prudenza” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ribadisce la sua contrarietà alle festa in piazza a Capodanno, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e aggiunge che “decidono i singoli Comuni quello che vogliono fare, salvo che non ci dovesse essere un aggravamento pesante della situazione epidemica, e in questo caso decide la Regione con ordinanze vincolanti per tutti“. “Faccio ancora appello ad evitare assembramenti anche privati, Feste, controFeste. Lo dico anche in vista del Natale e del Capodanno. Invito i sindaci a fare valutazioni di grande prudenza in relazione alle Feste di Capodanno – spiega in diretta Fb – Io faccio un Invito, poi dipende dalle scelte che fanno le singole amministrazioni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ribadisce la sua contrarietà alle festa in piazza a, il governatore della Campania, Vincenzo De, e aggiunge che “decidono i singoli Comuni quello che vogliono fare, salvo che non ci dovesse essere un aggravamento pesante della situazione epidemica, e in questo caso decide la Regione con ordinanze vincolanti per tutti“. “Faccio ancora appello ad evitare assembramenti anche privati,, contro. Lo dico anche in vista del Natale e dela fare valutazioni di grandein relazione alledi– spiega in diretta Fb – Io faccio un, poi dipende dalle scelte che fanno le singole amministrazioni ...

Advertising

anteprima24 : ** Feste di #Capodanno, De Luca scarica la responsabilità sui sindaci: 'Invito ... ** - MundoNapoli : Vincenzo De Luca: “Eviterei le feste di piazza a Capodanno” - ZetatielleM : Mascherine all'aperto in molte città di Italia, ma l'obbligo è previsto solo in alcune aree e vie : scopri come fun… - ZetatielleM : Mascherine all'aperto in molte città di Italia, ma l'obbligo è previsto solo in alcune aree e vie #Milano #Genova… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Covid, De Luca annuncia la stretta in Campania: “Se i contagi aumentano, niente feste in piazza a Capodanno” https://t… -