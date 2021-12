Eni: Versalis concede licenza a indiana Supreme Petrochem per polimeri stirenici (Di venerdì 3 dicembre 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Versalis, società chimica di Eni, ha concesso in licenza a Supreme Petrochem, operante nel mercato indiano del polistirene compatto ed espandibile, la tecnologia a massa continua per un impianto Abs da 70 mila tonnellate/anno che verrà realizzato ad Amdoshi-Wangani, distretto Raigad nello Stato di Maharashtra (India). "Si tratta di una tecnologia all'avanguardia, che permette di produrre polimeri stirenici a ridotto impatto ambientale, grazie alle bassissime emissioni e ai ridotti consumi energetici, con cui si realizzano applicazioni per l'industria automobilistica, elettrodomestici, settore elettrico-elettronico, in ambito sanitario, nell' arredamento", si spiega in una nota del gruppo. L'operazione "conferma il ruolo primario di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) -, società chimica di Eni, ha concesso in, operante nel mercato indiano del polistirene compatto ed espandibile, la tecnologia a massa continua per un impianto Abs da 70 mila tonnellate/anno che verrà realizzato ad Amdoshi-Wangani, distretto Raigad nello Stato di Maharashtra (India). "Si tratta di una tecnologia all'avanguardia, che permette di produrrea ridotto impatto ambientale, grazie alle bassissime emissioni e ai ridotti consumi energetici, con cui si realizzano applicazioni per l'industria automobilistica, elettrodomestici, settore elettrico-elettronico, in ambito sanitario, nell' arredamento", si spiega in una nota del gruppo. L'operazione "conferma il ruolo primario di ...

