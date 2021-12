Dayane Mello eliminata dalla Fazenda | il suo staff scrive un post discutibile

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Finalmenteè stata, il reality-incubo che l’ha vista protagonista in Brasile dopo essere stata abusata (e non averlo ancora razionalizzato) e vessata in ogni modo possibile.Spero solamente che adessosi prenda del tempo per se stessa e per rimettere in piedi la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.