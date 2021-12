Criptovalute arma per indebolire il regime talebano? L’idea della fondatrice di Learn Afghanistan

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo ladi, lepotrebbero essere lo strumento adatto per danneggiare il. Da qualche tempo a questa parte si discute delleloro crescita nel mercato azionario epossibilità che abbiano corso legale nei vari Paesi. In tal senso la prima apertura è avvenuta a El Salvador, primo Paese del mondo a rendere le cripto una moneta ufficiale e primo Paese al mondo ad investire nella produzione di queste monete virtuali. A voler seguire l’esempio del Paese centro Americano è il sindaco di Miami, il quale ritiene che adottare la criptovaluta come moneta corrente potrebbe portare la capitaleFlorida ad essere in futuro anche ...