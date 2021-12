Con un braccio finto al centro vaccinale per avere il Green pass: denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – Si è presentato a fare il vaccino con il braccio in silicone pensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere così il Green pass senza aver realmente fatto il vaccino ma è stato denunciato ai carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura. Protagonista un cinquantenne che questa sera si è recato a Biella in un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi. Nonostante l’applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio ma non e’ servito. “Il caso rasenta il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – Si è presentato a fare il vaccino con ilin silicone pensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere così ilsenza aver realmente fatto il vaccino ma è statoai carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura. Protagonista un cinquantenne che questa sera si è recato a Biella in unad accesso diretto per le prime dosi. Nonostante l’applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio ma non e’ servito. “Il caso rasenta il ...

Agenzia_Ansa : Si è presentato all'hub vaccinale di Biella con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori san… - repubblica : No Vax con un braccio in silicone va a fare il vaccino per ottenere il Green Pass: denunciato [di Carlotta Rocci] - FBiasin : “Biella, #novax si presenta a fare il #vaccino con un braccio in silicone: denunciato”. Straordinario. - giulioenrico : @neXtquotidiano Voglio il video, sto demente si stava certamente riprendendo per farsi figo. Incredibile, ma neppu… - archmeo : RT @giuliaselvaggi2: Cinquantenne si presenta all’hub vaccinale di Biella con un braccio in silicone: denunciato per uso di arto falso. (s… -