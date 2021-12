Codici tributo per beni strumentali 4.0, R&S e formazione: ecco quali indicare (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Agenzia delle Entrate, per facilitare la compilazione degli F24, ha dato comunicazione di tutti i Codici tributo per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (sia materiali che immateriali), ricerca e sviluppo e la formazione 4.0. Nello schema, vengono indicati i Codici tributo per gli investimenti sia relativi alla legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che per la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che vede il rafforzamento di alcune misure grazie ai fondi messi a disposizione con il PNRR. Vanno indicati, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020: il credito d’imposta di cui al codice 6933 nel quadro RU sez. I codice 2H e nella sez. IV rigo RU120 col. 2; il credito d’imposta di cui al codice ... Leggi su fmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Agenzia delle Entrate, per facilitare la compilazione degli F24, ha dato comunicazione di tutti iper il credito d’imposta per gli investimenti in4.0 (sia materiali che immateriali), ricerca e sviluppo e la4.0. Nello schema, vengono indicati iper gli investimenti sia relativi alla legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che per la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che vede il rafforzamento di alcune misure grazie ai fondi messi a disposizione con il PNRR. Vanno indicati, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020: il credito d’imposta di cui al codice 6933 nel quadro RU sez. I codice 2H e nella sez. IV rigo RU120 col. 2; il credito d’imposta di cui al codice ...

