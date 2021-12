Chiellini | «Le indagini lasciano il tempo che trovano | quando si parla di Juve vengono amplificate»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il capitano dellantus, Giorgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport,ndo del caso plusvalenze e dellein corso sul club bianconero. “Leilche, bisogna aspettare.sidile. Dobbiamo aspettare e mettere impegno dando qualcosa indietro a una società che ci ha dato tanto. L’appello di martedì era esteso a chi mi sta intorno e a chi ci sostiene da tanto. Abbiamo l’obbligo morale di stare uniti per creare qualcosa di ancora più bello”. Aè stato anche chiesto quantoancora ...

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento degli Insuperabili in merito alle vicende della Juventus negli ultimi giorni. Ecco le sue parole.
Ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha detto la sua sul caso relativo alle plusvalenze e alle indagini in corso che ci sono nei confronti del club ...