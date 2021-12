Chi è Davide Silvestri? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su Davide Silvestri. Età, altezza, vita privata, fidanzata, Instagram e Grande Fratello Vip. Chi è Davide Silvestri Nome e Cognome: Davide SilvestriData di nascita: 17 maggio 1981Luogo di Nascita: MilanoEtà: 40 annialtezza: 1,70 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: AttoreFidanzata: Davide sta insieme ad AlessiaFigli: non ha figliTatuaggi: ne ha alcuniProfilo Instagram: @Silvestri Davide Davide Silvestri età, altezza e biografia Chi è Daniele L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su. Età,, fidanzata,e Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 17 maggio 1981Luogo di Nascita: MilanoEtà: 40 anni: 1,70 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: AttoreFidanzata:sta insieme ad AlessiaFigli: non ha figliTatuaggi: ne ha alcuniProfilo: @età,e biografia Chi è Daniele L'articolo proviene da Novella 2000.

