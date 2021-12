Bomba in Rai. I Vertici vogliono Chiara Ferragni alla conduzione del famoso programma. Ecco a chi ruba il posto. Fan in delirio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Chiara Ferragni potrebbe sbarcare sulla Rai insieme all’ex fidanzata di suo marito. Loro due sono la coppia più amata del momento, non solo in Italia ma in tutto il mondo. La bella bionda, nata come influencer, è sicuramente diventata una grande imprenditrice e adesso ha le mani un po’ ovunque. Ma non dimentica mai da dove arriva la sua popolarità e continua insistentemente a mostrarsi nel mondo dei social. Instagram, Twitter, Tik Tok, lei non se ne lascia scappare uno. Così, le ragazzine di tutto il mondo cercano di imitarla e in molti si sono affezionati anche alla sua bellissima famiglia. A breve comincerà su Prime anche una serie tutta su di loro, The Ferragnez, che sicuramente farà il pieno di visualizzazioni. Proprio per questa enorme visibilità, sembra che la Rai abbia deciso di invitare Chiara ... Leggi su cityroma (Di venerdì 3 dicembre 2021)potrebbe sbarcare sulla Rai insieme all’ex fidanzata di suo marito. Loro due sono la coppia più amata del momento, non solo in Italia ma in tutto il mondo. La bella bionda, nata come influencer, è sicuramente diventata una grande imprenditrice e adesso ha le mani un po’ ovunque. Ma non dimentica mai da dove arriva la sua popolarità e continua insistentemente a mostrarsi nel mondo dei social. Instagram, Twitter, Tik Tok, lei non se ne lascia scappare uno. Così, le ragazzine di tutto il mondo cercano di imitarla e in molti si sono affezionati anchesua bellissima famiglia. A breve comincerà su Prime anche una serie tutta su di loro, The Ferragnez, che sicuramente farà il pieno di visualizzazioni. Proprio per questa enorme visibilità, sembra che la Rai abbia deciso di invitare...

Advertising

Frances48520231 : RT @maryfalco71: #DenisePipitone, bomba sui giudici: 'Dietro c'è un magistrato', chi e perché vuole insabbiare il caso ?? - r3dbikiki : diringendomi a piazzare una bomba in tutti gli stabilimenti rai - justagem1nigirl : Rai ho un'idea bomba per voi! Una tombola social a premi / una schedina, chi ne becca dai 5 in su vince qualcosa!!!! - ArielLion00 : RT @strange_days_82: @rosydandrea1 Giorno . Bella fake news ?? A Fazio dalla rai non lo smuovi nemmeno con una bomba atomica hahhhah - rosydandrea1 : RT @strange_days_82: @rosydandrea1 Giorno . Bella fake news ?? A Fazio dalla rai non lo smuovi nemmeno con una bomba atomica hahhhah -