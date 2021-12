Banked slalom | Luchini è oro in Coppa del Mondo | “Carica per le Paralimpiadi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Trionfo azzurro sulle nevi olandesi di Landgraaf. Un nuovo grande successo per l’atleta della nazionale paralimpica italiana. Il montemurlese Jacopo, a Landgraaf nei Paesi Bassi per le gare dididel, dopo aver ottenuto un secondo posto nella prima discesa, nella seconda manche si è imposto portando a casa una nuova importante medaglia d’oro. Jacopoha scalato il gradino più alto con 36”24 la sua discesa vincente ed ha beffato per pochi decimi il francese Maxime Montaggioni (36”29). Ancora una volta Jacopo dimostra la sua grande determinazione e capacità tecnica imponendosi in una competizione internazionale, “sono estremamente felice di questo ritorno sul podio e soprattutto vincere per la prima volta a LandGraaf e mettere il miglior tempo di ...