Ballando | Arisa decide di raccontare la verità | “Con Vito Coppola ci sono stati dei baci però …”

(Di venerdì 3 dicembre 2021), che quest’anno sta partecipando nelle vesti di concorrente acon le stelle, è in coppia con il maestrocon il quale ha instaurato un bel rapporto. La giuria e anche i follower dihanno insinuato che tra i due ci sia del tenero anche perchè davanti alle telecamere, durante le esibizioni specialmente, simostrati molto affettuosi. E alloraha deciso di svelare come stanno esattamente le cose tra loro due.parla del suo maestro dicon le stelle e dice: “Cidei, solo davanti alle telecamere”ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in ...

con le stelle, Milly Carlucci sul bacio trae Vito: 'Chi può dirlo se è nato un amore' In questa edizione dicon le stelle i concorrenti al centro dell'attenzione sono, per ...Attualmente è una dei concorrenti di 'con le stelle' ed è appena uscito il suo album Ero romantica che sta riscontrando molto successo., la rivelazione sui genitori: da brividi ...Arisa fa un chiarimento sul suo rapporto con Vito Coppola a Ballando: "Baci solo davanti alle telecamere” A Ballando con le stelle c'è una coppia in ...Mietta svela perché non si è vaccinata: attacchi di panico, Selvaggia Lucarelli e possibile vincitore di Ballando con le stelle.