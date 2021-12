Alex Belli e Soleil Stasi, hanno consumato: la prova schiacciante (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip si sta animando negli ultimi tempi: il tutto con al centro la relazione tra Soleil e Alex Belli, ecco cosa è accaduto. Il Grande Fratello Vip ha regalato ai telespettatori un’edizione piena di sorpresa, di colpi di scena davvero inattesi. Sono tante le tematiche che tengono in apprensione, partendo dalle amicizie sin troppo ‘affettuose‘ tra Soleil e Alex Belli. L’attore infatti al di fuori della casa ha una relazione con Delia Duran, suo compagno da più tempo. Alex Belli (web source)L’amicizia fin troppo intima tra l’uomo e Soleil ha destato più di qualche sospetto. Scattato tra i due anche un bacio affettuoso, a causa dei diversi sketch realizzati nelle scorse settimane e che li ... Leggi su topicnews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip si sta animando negli ultimi tempi: il tutto con al centro la relazione tra, ecco cosa è accaduto. Il Grande Fratello Vip ha regalato ai telespettatori un’edizione piena di sorpresa, di colpi di scena davvero inattesi. Sono tante le tematiche che tengono in apprensione, partendo dalle amicizie sin troppo ‘affettuose‘ tra. L’attore infatti al di fuori della casa ha una relazione con Delia Duran, suo compagno da più tempo.(web source)L’amicizia fin troppo intima tra l’uomo eha destato più di qualche sospetto. Scattato tra i due anche un bacio affettuoso, a causa dei diversi sketch realizzati nelle scorse settimane e che li ...

