Affari di famiglia sulla pandemia. Chiesto il processo per Fontana. I pm di Milano chiudono il cerchio sul camici-gate. Al leghista contestata la frode in pubbliche forniture (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la chiusura delle indagini dello scorso luglio (leggi l’articolo), sembrava sparita nel nulla l’inchiesta sul camici-gate lombardo. Una calma apparente che è stata spazzata via ieri quando la Procura di Milano ha Chiesto il rinvio a giudizio per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, su cui pende l’accusa di frode in pubbliche forniture. Oltre al leghista, la richiesta di processo riguarda anche Andrea Dini, titolare di Dama e cognato del presidente di Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex direttore generale e dirigente di Aria spa, e, infine, Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione. Si tratta della ben nota inchiesta sull’affidamento, avvenuto il 16 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la chiusura delle indagini dello scorso luglio (leggi l’articolo), sembrava sparita nel nulla l’inchiesta sullombardo. Una calma apparente che è stata spazzata via ieri quando la Procura dihail rinvio a giudizio per il governatore della Lombardia, Attilio, su cui pende l’accusa diin. Oltre al, la richiesta diriguarda anche Andrea Dini, titolare di Dama e cognato del presidente di Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex direttore generale e dirigente di Aria spa, e, infine, Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione. Si tratta della ben nota inchiesta sull’affidamento, avvenuto il 16 ...

